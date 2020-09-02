Из-за болезни Певцова «Ленком» откроет сезон не «Капканом»

Вместо него покажут «Ва-банк» по «Последней жертве» Островского, сообщили в театре.





Директор театра «Ленком Марка Захарова» пояснил, что изначально новый сезон хотели открыть спектаклем, поставленным еще самим Захаровым, но исполнитель одной из главных ролей в нем — Дмитрий Певцов попал в больницу с пневмонией. Поэтому в среду в «Ленкоме» сыграют знаменитый «Ва-банк» со Збруевым, Раковым и Захаровой.





Марк Варшавер уточнил, что все спектакли до 24 сентября, в которых участвует Певцов, пришлось заменить. В связи с этим в театре планируют в будущем ввести во всех постановках второй состав актеров, чтобы зритель не страдал от замен и попадал именно на тот спектакль, на который он купил билет.





Варшавер также рассказал о состоянии Певцова: он был госпитализирован в клинику в Коммунарке, но тесты на COVID-19 у него отрицательные — врачи диагностировали пневмонию. Самочувствие у актера нормальное.





В «Ленкоме» поделились и планами на новый театральный сезон: готовится сразу семь премьер, в том числе «Вечный обманщик» по пьесе Мольера «Тартюф». В этом году было решено обойтись без традиционного сбора труппы, чтобы не нарушать требований Роспотребнадзора.



