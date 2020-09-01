Челябинцев приглашают на «первобытную вечеринку»

О необычном развлечении рассказал официальный паблик Ассоциации экспериментальной археологии в соцсети «ВКонтакте».

Так оригинально в Челябинске анонсировали IV фестиваль исторической реконструкции, посвященный каменному веку. Мероприятие начнется 5 сентября в 12 часов, его проводит Ассоциация экспериментальной археологии и специалисты заповедника «Аркаим».





Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» проходит уже в четвертый раз, каждый год темой праздника становится новая эпоха. В этом году посетители переместятся в каменный век, увидят, как изготавливали стрелы и лепили горшки их древние предки.





Также пройдут мастер-классы по наскальной живописи, расщеплению камня и другим ремеслам первобытных людей. Среди гостей фестиваля появятся и сами люди древнейшей эпохи, пообещали организаторы.





Самых маленьких посетителей пригласят поучаствовать в почти настоящих раскопках. Вечером фестиваль завершится концертом этнической музыки.



