Александринский театр отправляется в Псков и Сыктывкар

Это будут первые после карантина гастроли труппы, сообщили в пресс-службе театра.

Гастрольные спектакли пройдут уже в конце месяца — 22 и 23 сентября будет показана постановка «Вертинский. Русский Пьеро» на Пушкинском театральном фестивале в Пскове, а 23 и 24 сентября в Сыктывкаре сыграют спектакль по пьесе К. Фокина «Демагог» (режиссер — Хуго Эрикссен). Также театр посетит Ухту — там покажут моноспектакль Сергея Паршина «Охота жить!».





С 29 марта по 7 апреля пройдут гастроли Александринского театра в Москве, также планируются гастроли в другие регионы России. А летом 2021 года театр намерен отправиться в Южную Корею.





В пресс-службе также сообщили, что юбилейный, 265-й сезон пройдет без традиционного международного театрального фестиваля «Александринский» — его проведут уже в следующем сезоне. Что касается премьер, то наиболее ожидаемой новой постановкой станет «Процесс» по роману Кафки, режиссером выступит венгерский мастер Аттила Виднянский.





Ранее мы писали, что Александринка откроет новый сезон премьерой постановки греческого режиссера Теодороса Терзопулоса «Маузер» 2 сентября. Как пояснили в театре, спектакль по пьесе Мюллера планировалось показать еще в начале весны, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести.



