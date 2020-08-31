Звезда «Терминатора» скончалась в США

Лесли Гамильтон Фрис в последние годы жизни работала медсестрой, сообщает People.com.





Лесли снялась в нескольких эпизодах «Терминатора-2», в которых дублировала свою сестру-близняшку Линду: она сыграла роль Сары Коннор. Причина смерти актрисы не сообщается, но известно, что её кончина стала неожиданностью для родственников.





Поклонники «Терминатора» помнят Лесли по эпизоду с зеркалом: там она сыграла отражение Сары Коннор. В этом году ей исполнилось 63 года, она трудилась медсестрой в скорой помощи, а позже - в хосписе.





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Звезды фильма «Черная Пантера» прокомментировали его уход в соцсетях. Анджела Бассетт, игравшая мать Черной Пантеры, показала в Инстаграм совместное фото с Боузманом, отметив, что за время съёмок они стали одной семьей.



