«Довод» Нолана собрал в прокате $53 млн

Больше всего триллер с участием Роберта Паттинсона заработал в Британии, пишет Variety.

Там он собрал более $7 млн долларов. Во Франции прибыль прокатчиков составила $6,7 миллиона, на третьем месте - Южная Корея с $5,1 миллиона.





Эти цифры значительно превышают ту прибыль, которую раньше предрекали новой ленте специалисты. Если фильму удастся собрать в прокате более $500 млн долларов, его можно признать окупившимся: на съёмки было затрачено не менее $200 млн.





Руководитель Warner Bros. Pictures Тоби Эммерих назвал выход «Довода» настоящим событием, добавив, что его обязательно нужно смотреть на большом экране. Он выразил радость от того, что зрители разных стран получили такую возможность.





Эммерих подчеркнул, что во всех кинотеатрах принимаются все необходимые меры для безопасности зрителей в сложной эпидемиологической ситуации. Напомним, в российский прокат новая лента Нолана выйдет 3 сентября, но жители некоторых регионов не смогут посмотреть её из-за продлённых ограничений по коронавирусу.



