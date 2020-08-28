Умер создатель Скуби-Ду

О кончине 87-летнего мультипликатора Джо Руби сообщает портал TMZ.

Кроме анимационной ленты про трусливого пса, Руби работал над мультфильмами «Элвин и бурундуки» и «Супермен». Смерть художника была вызвана естественными причинами, он умер в Калифорнии, США.





Первые серии мультфильма о собаке по кличке Скуби и его друзьях, постоянно сталкивающихся с коварными преступниками, вышли на экран в 1969 году. Мультсериал полюбился детям и взрослым во всём мире и дважды получал премию «Эмми».

У Руби осталась жена, четверо детей и десять внуков. За свою долгую жизнь он также приложил руку к анимационным версиям культовых кинолент - «Рэмбо», «Полицейская академия» и «Панки Брюстер».





В начале карьеры Джо Руби работал в студии Уолта Диснея и в студии Hanna-Barbera. Затем он стал одним из основателей производственной компании Ruby-Spears.



