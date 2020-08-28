В Нидерландах снова украли «Смеющихся юношей» Халса

28.08.2020
Ранее картину уже похищали в 1988 и 2011 годах, пишет Associated Press.
Полотно голландского мастера эпохи «Золотого века» «Двое смеющихся юношей» было похищено из музея Лердама близ Амстердама утром 26 августа. Картину злоумышленники вынесли через запасной вход, взломав дверь.
По данным полиции, эту картину в первый раз украли в 1988 году. Тогда вместе с ней вынесли полотно другого известного голландца, Якоба ван Рейсдала. Оба шедевра были найдены спустя три года и возвращены в музей.
Вторая кража произошла в 2011 году – тогда обнаружить картину удалось через полгода. По факту третьей кражи полиция начала расследование.
Глава городской администрации Лердама назвал похищение «Юношей» очень грустной новостью и выразил надежду, что пропажу удастся вернуть. Франц Халс творил в XVII веке и особенно прославился как мастер портрета.