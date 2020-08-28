БДТ открывает продажи билетов на спектакли нового сезона

Она начнется в субботу, 29 августа, в 12:00, написали в официальном сообществе БДТ «ВКонтакте».

103-й театральный сезон в Большом драматическом театре им. Г.А.Товстоногова откроется спектаклем режиссера Андрея Могучего «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева. В субботу театр также опубликует афишу на сентябрь.





Билеты в БДТ можно будет приобрести как онлайн, так и в кассе театра на набережной Фонтанки, 65, а также в театральных кассах Петербурга. В театре напомнили, что в последнее время участились случаи мошенничества с сайтами-двойниками и рекомендовали покупать билеты только на официальном сайте bdt.spb.ru.





В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, рассадка зрителей будет проходить с учетом соблюдения дистанции. Продажу билетов организуют таким образом, что соседние с занятым кресла будут оставаться свободными.





В театр будут допускаться только зрители в защитных масках, также при входе будет проводиться экспресс-измерение температуры. Те, у кого температура будет выше 37 градусов, а также зрители с явными признаками ОРЗ, в театр допущены не будут.



