Крид и Валя Карнавал набрали больше миллиона просмотров за шесть часов

Речь идёт о новом клипе певца, размещённом на YouTube, поясняет РИА Новости.

Видео на песню Крида «Девочка с картинки» повествует о том, как двое мошенников, в роли которых снялись Егор и ТикТок-звезда Karna.val, воруют деньги со счетов богачей. Всё идёт как по маслу, пока парочка не сталкивается с проблемой.





Режиссёром нового клипа Крида стал Александр Романов, его же перу и фантазии принадлежит сценарий видео. Сам певец тоже приложил руку к запутанным перипетиям сюжета.





Песня «Девочка с картинки» уже знакома поклонникам артиста - она вошла в третий студийный альбом Крида «58» и успела занять верхние позиции в музыкальных чартах. В конце весны Егор Крид исполнил её на передаче «Вечерний Ургант».





Поклонникам клип очень понравился, они сравнили его по сюжету и качеству с хорошим американским фильмом. «Самый лучший клип, который я когда-либо смотрела», - уверяет одна из подписчиц артиста..



