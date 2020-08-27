У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь

О появлении на свет первенца звёздной пары стало известно из Инстаграма UNICEF.

Оба артиста являются послами этой организации, поэтому они решили сообщить о пополнении именно через UNICEF. При этом они попросили всех пожертвовать деньги на помощь беременным и новорождённым.





Таким образом супруги Блум и Перри решили привлечь внимание поклонников к кризису здравоохранения, спровоцированным пандемий коронавируса. Что касается малышки, то её назвали Дейзи Дав Блум, для Орландо это второй ребёнок - у него растёт сын от брака с австралийской моделью.





Кэти Перри и Орландо Блум встречаются с 2016 года, но в их отношениях был перерыв: актёр увлёкся другой женщиной, и пара рассталась. Однако в 2018 году бывшие влюблённые воссоединились, а в 2019 году объявили о своей помолвке. В марте стало известно, что у Перри и Блум будет ребёнок - беременная певица появилась в своём клипе Never Worn White.





Во время беременности певица жаловалась поклонникам, что это длится слишком долго, а себя сравнивала с уткой: она переносила плод почти на месяц. Тем не менее, девочка появилась на свет без осложнений: «Мы парим с любовью и поражаемся безопасному и здоровому рождению нашей дочери», - написала пара.



