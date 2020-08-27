Чувашия потратит 2 млн на поддержку своих художников

Лучшие картины должны находиться в музеях, уверена министр культуры республики Роза Лизакова.

Чувашские власти решили ежегодно пополнять музейный фонд работами местных мастеров живописи и графики. Как рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Роза Лизакова на встрече врио главы Чувашии Олега Николаева с представителями творческих организаций, из регионального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться два миллиона рублей.





Лизакова отметила, что сейчас в мастерских чувашских художников можно увидеть работы очень высокого уровня. По её убеждению, такие картины должны стать экспонатами музеев.





Кроме того, была выдвинута инициатива возобновления республиканского конкурс пьес. Призы планируется вручать призы в двух номинациях: «Лучшая пьеса для взрослых» и «Лучшая пьеса для детей и юношества».





В Минкультуры республики предложили ещё один способ поддержки традиционной чувашской культуры. В республике могут организовать конкурс на создание национальных музыкальных произведений, а также оперы и балета, лучших будут награждать денежными премиями.



