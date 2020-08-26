Учебный театр ГИТИС начнет сезон с дипломного спектакля «Ах, Оффенбах!»

26.08.2020

Музыкальная постановка откроет новый театральный сезон 27 августа, пишет «Российская газета».

Студенты Мастерской профессора Александра Бармака исполнят одноактные оперетты Жака Оффенбаха «Муж за дверью», «Свадьба при фонарях» и «Дамы рынка». Для молодых актеров спектакль станет госэкзаменом, говорится в сообщении.

Студенты должны были сдать экзамен еще в июне, однако планы были нарушены из-за пандемии коронавируса. Возможность сдать его дистанционно была отвергнута в принципе, пояснил профессор.

Бармак отметил, что артисту крайне важен личный контакт и с партнерами по сцене, и со зрителями, без такого живого общения театр невозможен, как и обучение актерскому мастерству. Поэтому решение ректората открыть Учебный театр ГИТИС обрадовало и педагогов, и студентов, и зрителей.

 