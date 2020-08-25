Труппа Николая Коляды в полном составе объявила голодовку

Режиссёра и актёров возмутил отказ властей открывать театры – об этом пишет 66.RU.

Коляда подчеркнул в беседе с журналистами, что в Свердловской области уже давно открыты различные заведения, но запрет на работу театров и кинотеатров снова продлили. В ответ на это решение режиссёр "Коляда-театра" пригрозил голодовкой, к нему присоединились и актёры.





По словам режиссёра, он надеялся, что театрам региона разрешат с 27 августа открыться, но этого так и не произошло. Он потребовал от губернатора, санитарного врача и Роспотребнадзора объяснить продление запрета.





«То, что мы выйдем на улицу к концу недели, — это 100 процентов. Будем голодать и ждать», - пообещал режиссёр в беседе с журналистами. «Пусть посмотрят нам в глаза и объяснят, почему не открывают театры. Я внятного объяснения не вижу», - добавил он.





Коляда считает странным, что несмотря на пандемию коронавируса, работают торговые центры, транспорт забит людьми, но театрам работать запрещают. Режиссёр напомнил, что у актёров и других сотрудников театра есть ипотеки и маленькие дети, которых нужно обеспечивать.



