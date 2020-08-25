В США скончался партнёр Аль Пачино по «Серпико»

Актёру Аллану Ричу было 94 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Из-за своих прокоммунистических убеждений артисту более 10 лет не давали сниматься в кино. В середине XX века его внесли в так называемый «чёрный список Голливуда» как сочувствующего коммунистам.





Уроженец Нью-Йорка, Аллан Рич (настоящее имя – Бенджамин Шульц) начинал карьеру как театральный актёр (первую роль сыграл в 9 лет), затем перешёл в кинематограф. Но в 50-х годах, после того как он заступился за несправедливо обвинённого афроамериканца, его карьере пришёл конец.





Долгие годы Рич не снимался и даже вынужден был переквалифицироваться в брокера. Но затем всё же вернулся в кинематограф, снявшись в таких легендарных картинах, как «Игрок» Карела Рейша, «Джек» Фрэнсиса Форда Копполы и «Серпико» Сидни Люмета - в последнем его партнёром был Аль Пачино.





Известно, что в последние годы Рич страдал от старческой деменции. Его супруга умерла пять лет назад в возрасте 81 года, у пары было двое детей.





Алан Рич был известен тем, что его имя упоминалось в памфлете Red Channels, вышедшем в годы «холодной войны». В тексте памфлета говорилось о том, что коммунисты хотят оказывать влияние на американскую экономику, политику и индустрию развлечений.



