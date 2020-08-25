Театр на Малой Бронной покажет в Пскове «Слово о полку Игореве» на новый лад

Спектакль состоится 26 сентября в Псковском драмтеатре, рассказали в в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Режиссёром спектакля выступил Кирилл Вытоптов, которому удалось соединить текст аутентичного древнерусского документа с элементами документалистики. За драматургию постановки отвечала Саша Денисова, оформлением и костюмами занимается художник Нана Абдрашитова.





Напомним, «Слово о полку Игореве» повествует о военном походе молодого князя Игоря Святославовича на половцев. В версии Вытоптова русские богатыри превратились в сотрудников ЧОПа, которые исполняют свой долг, несмотря на низкую зарплату и жадных жён.





Труппа Театра на Малой Бронной представит древнерусский эпос в виде вольной фантазии о том, как вместо обороны земли русской мужчинам приходится охранять склад. По мнению создателей, спектакль призывает задуматься о том, какова доля современного мужчины, защитника и спасителя.





В постановке использованы фрагменты реальных интервью с настоящими московскими охранниками. Начало спектакля запланировано на 18.00, продолжительность - 2 часа без антракта.



