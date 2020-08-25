Фото: badewanne.fi

О находке сообщил сайт финской компании Badewanne.

Открытие сделала группа дайверов-добровольцев из организации Badewanne, которая занимается документированием кораблекрушений времен Первой и Второй Мировых войн в Финском заливе. Эксперты нашли затонувшее судно XVII века на дне моря на глубине 85 метров.

Корабль предстал дайверам в необычайно хорошей сохранности. Судно получило лишь небольшие повреждения от рыболовного трала, прошедшего по его палубе от носа до кормы и вытащившего мачты, несколько палубных бревен и транец. Однако корпус корабля практически не поврежден.

Исследователи полагают, что корабль перевернулся во время шторма. После осмотра они пришли к выводу, что перед ними голландский торговый флейт – быстрый и вместительный трехмачтовый корабль, способный плавать по внутренним водам под управлением небольшого экипажа.

«Затoнувшее суднo имеет характерный черты флейта, нo у негo есть и некoтoрые уникальные oсoбеннoсти, в частнoсти кoнструкция кoрмы. Вoзмoжнo, этo пример раннегo дизайна. Таким oбразoм, нахoдка дает уникальную вoзмoжнoсть исследoвать развитие типа кoрабля, кoтoрый плавал пo всему миру и стал инструментoм, залoжившим oснoву ранней сoвременнoй глoбализации», — сказал шведский морской археолог доктор Никлас Эрикссон