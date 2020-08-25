Наталья Бондарчук представит на фестивале в Петербурге фильм о детстве своего отца

Об этом сообщили в пресс-службе исторического парка «Россия - моя история» ТАСС.

Фестиваль «Планета Бондарчук» в честь 100-летия со дня рождения режиссера откроется во вторник в Петербурге премьерой короткометражного фильма, режиссером и автором сценария которого стала дочь режиссера, заслуженная артистка России Наталья Бондарчук.

Авторский короткометражный фильм длится 26 минут, рассказали агентству.

В юбилейном киновечере на открытии смотра будут участвовать народный артист России Юрий Лазарев, заслуженный артист РФ Михаил Морозов, оперный певец Владимир Вьюров, солистка Петербургского театра «Мюзик-Холл» Алина Атласова, ансамбль «Казачий кордон» и артисты балета Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Во вторник откроется мультимедийная выставка «Судьба человека. Фильмы и роли Сергея Бондарчука».

Кинопоказы фильмов Сергея Бондарчука пройдут в парке с 25 августа по 25 сентября, вход для всех посетителей свободный. Выставка будет идти до 15 октября.