На Памире нашли стоянку древних людей, живших в условиях гипоксии более 2000 лет

Исследование ученых опубликовано в журнале Quaternary International.

Открытие было сделано в ходе археологических работ на стоянке Ошхон, которая расположена на Памирском плато на уровне 4200 метров над уровнем моря. Следы жизни людей здесь датируются возрастом 8,5-—6 тысяч лет, отмечают ученые.

В ходе изучения эксперты нашли на стоянке украшения и фрагмент изделия с гравировкой. Удивительно то, что стоянка Ошхона расположена в экстремальных условиях – на такой высоте продукты плохо готовятся, у людей развивается гипоксия из-за разреженного воздуха, затрудняя дыхание и передвижение, а также порождая нехватку многих критических для здоровья витаминов.

При этом памятник датируется временем от 8,5 до 6 тысяч лет, отмечают ученые. «Это говорит о том, что человек проживал в таких тяжелых условиях на протяжении долгого времени», — рассказала порталу «Наука в Сибири» одна из исследователей, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Светлана Шнайдер.

В 1960-х годах археологи нашли на этой стоянке небольшую коллекцию древних артефактов из кости: подвески, бусины-пронизки и фрагмент кости с гравировкой. Ученые выяснили, что изделия использовались как украшения, которые собирали в ожерелья и прикрепляли к одежде. Находки хорошо сохранились в течение тысяч лет благодаря низким температурам в горах.