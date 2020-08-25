Оркестр Мариинки даст первый концерт в Челябинске после пандемии

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Концерты в Челябинской области вновь начинаются после затяжного карантина, сообщили в пресс-службе губернатора.

Во вторник, 25 августа, известный дирижер Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинки выступят в челябинском Театре оперы и балета. В настоящее время оркестр гастролирует по России с концертами благодарности медикам и волонтерам, помогавшим пенсионерам в период самоизоляции.

На концерте будет присутствовать губернатор Алексей Текслер, отметили в пресс-службе главы региона.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Челябинской области сняли с середины августа. Кинотеатры разрешено открыть с 1 сентября, при этом сохраняется обязательный масочный режим и социальная дистанция.