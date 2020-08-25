Уход Матвеева из Театра Табакова объяснили переездом в Петербург

По словам представителя театра, договор был расторгнут по инициативе мужа актрисы Елизаветы Боярской.

Актер Максим Матвеев больше не появится на сцене культурного учреждения, подтвердил представитель Театра Олега Табакова. По его словам, Матвеева никто не выгонял, решение было принято им добровольно, в связи с семейными обстоятельствами.

«Ухoд Матвеева – этo решение самoгo актера, и дoгoвoр с ним растoргнут пo егo инициативе. Связанo этo увoльнение с переездoм Матвеева в Петербург, и других причин нет», – подчеркнули в театре.

Ранее сообщалось, что из театра Табакова ушла актриса Роза Хайруллина. В то же время стало известно, что артистка станет приглашенной актрисой и не обрывает полностью связь с театром.