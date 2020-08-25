Уход Матвеева из Театра Табакова объяснили переездом в Петербург

25.08.2020
Актер Максим Матвеев больше не появится на сцене культурного учреждения, подтвердил представитель Театра Олега Табакова. По его словам, Матвеева никто не выгонял, решение было принято им добровольно, в связи с семейными обстоятельствами.
«Ухoд Матвеева – этo решение самoгo актера, и дoгoвoр с ним растoргнут пo егo инициативе. Связанo этo увoльнение с переездoм Матвеева в Петербург, и других причин нет», – подчеркнули в театре.
Ранее сообщалось, что из театра Табакова ушла актриса Роза Хайруллина. В то же время стало известно, что артистка станет приглашенной актрисой и не обрывает полностью связь с театром.