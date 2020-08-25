В Рязанском музыкальном театре подтверждены два случая коронавируса

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба регионального минкультуры во вторник.

«Есть два подтвержденных случая коронавируса. Однако о „вспышке“ заболеваемости говорить нельзя», – подчеркнули в пресс-службе министерства.

В настоящее время театр функционирует в режиме, установленном рекомендациями Роспотребнадзора. В том числе соблюдается социальная дистанция, сотрудникам измеряют температуру, проводится регулярная дезинфекция.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников музыкального театра заболели коронавирусом. В связи с этим в учреждении отменили репетиции, сообщает RZN.info.