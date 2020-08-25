Солист балета Большого театра России Владимир Никонов скончался в 82 года

25.08.2020
Смерть Никонова наступила во вторник, 25 августа 2020 года, в 67-й больнице Москвы.
«На 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й год солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года. Окончил Московское хореографическое училище (сегодня Московская государственная академия хореографии), затем был принят в балетную труппу Большого театра.
В 1978 году окончил карьеру танцовщика, перейдя на работу педагога-репетитора Большого театра.