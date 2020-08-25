Любимова рассказала о сотрудничестве с киносетями при формировании графика проката

Выход фильмов аккуратно корректируется, сообщила министр культуры России журналистам.

По ее словам, график релизов существовал всегда, необходимо заблаговременно «вставать на дату», и сейчас ведомство очень аккуратно это корректирует. «Это бесконечная система», – подчеркнула Любимова.

В этой работе Минкультуры полагается на профессиональное экспертное мнение прокатчиков и киносетей даже в большей степени, чем на продюсеров, потому что специалисты осведомлены о маркетологии формирования графика, сказала Любимова.

В связи с этим некоторые релизы голливудских картин сейчас двигаются в отечественном прокате, чтобы составить комфортный для зрителей график, отметила министр.