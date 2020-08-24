Найденный в Новгороде варган XIV века расскажет о звучании древних инструментов

Находку сделали во время раскопок на территории Владычного двора в кремле, сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Работы велись новгородским отрядом архитектурно-археологической экспедиции СПбГУ под руководством кандидата искусствоведения Ильи Антипова. Ранее на этом месте были выявлены гражданские и церковные постройки XIII-XV веков.

Особенность найденного варгана в том, что его язычок сохранился почти целиком. У большинства найденных до сих пор новгородских варганов язычок был обломан ещё в древности, отчего эти инструменты чаще всего и выбрасывались владельцами.

После реставрации специалисты надеются больше узнать об особенностях конструкции инструмента, реконструировав подлинное звучание средневековых варганов из Великого Новгорода. По словам специалиста по музыкальной археологии Центра Владимира Поветкина, старшего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Антона Каменского, во время реставрации можно будет узнать, затачивались ли грани язычка. От этого зависит качество звучания инструмента, пояснил он.