Потери кинотеатральной отрасли из-за пандемии в Минкультуры оценили в 15 млрд рублей

Возможен дефицит новых отечественных картин в перспективе двух-трех лет, заявил замминистра культуры РФ Максим Ксензов.

На пресс-конференции в ТАСС чиновник отметил, что ущерб чувствуется и не только в кинотеатральной отрасли. «Если мы не будем сейчас предпринимать меры, то можем столкнуться с тем, что не хватит отечественных картин через два-три года», – отметил Ксензов.

Даже если осень и зиму удастся провести в более-менее нормальном режиме, последствия для отрасли будут ощущаться еще года два как минимум, подчеркнул замминистра. При этом, по словам Ксензова, на Западе ситуация еще хуже из-за позиции страховых компаний, которые не дают вернуться к кинопроизводству.

Ксензов подчеркнул, что пандемия в то же время дала толчок развитию новых возможностей, таких как онлайн-кинотеатры. «Но мы считаем, чтo базoвая, крoвенoсная система кинo в целoм – этo кинoтеатры. И мы видим все прoблемы и oщущаем все слoжнoсти», – сказал замминистра.