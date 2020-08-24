В пермском этнографическом музее «Хохловка» появятся исторические здания народов края

Об этом заявил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, сообщается на сайте главы и правительства региона.

Такое заявление он сделал в ходе заседания координационного совета по национальным вопросам. По его словам, это было запланировано еще при открытии музея, однако не реализовано до сих пор.

«Соответствующие средства в бюджете края на эти цели сейчас заложены. Думаю, это будет очень востребовано и значимо, потому что у посетителей экспозиции будет возможность наглядно увидеть исторический быт народов, населяющих Пермский край», – сообщил Махонин.

По словам врио губернатора, Пермский край является одним из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов России. На его территории проживают около 146 народов и действует более 20 религиозных течений.