В фестивале короткометражек «Короче» победил фильм «Хочу домой» Татьяны Лялиной

Фильмы смотра показали в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск H», сообщает пресс-служба организаторов.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» впервые прошел в онлайн-формате, говорится в сообщении. Фильмы его конкурсной и внеконкурсной программ демонстрировались онлайн с 17 по 23 августа.

Картина «Хочу домой» рассказывает о человеке, который настолько хотел вернуться в свой дом, что восстал из могилы и отправился туда. Снявшему фантастический триллер «Кое-что задаром» Алексею Талызину присудили награду за лучшую режиссуру.

Кроме того, приза за лучший киносценарий был удостоен фильм «Саша ищет таланты» режиссера Павла Сидорова. Ленте «Кощей» Романа Михайлова присудили Специальный приз жюри, короткометражка Эдины Умеровой «Годовщина» удостоилась приза зрительских симпатий от КиноПоиска.