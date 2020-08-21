«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Волк, коза и козлята» Ульяновского Театра Кукол

Трансляция постановки пройдет 22 августа в 15.00, сообщила пресс-служба проекта.

Музыкальный спектакль поставлен по пьесе Михаила Бартенева «Тук-тук! Кто там?».

«У мамы-козы нет ни одной свободной минуты, ведь у нее растут двое козлят-непосед – Беня и Маня. А у старого одинокого волка тоже очень много дел, самое важное и трудное из которых – научиться правильно брать ноту “ме”. Зачем? Да затем, чтобы козлята открыли ему дверь, и вот тогда даже самая последняя муха в лесу наконец-то признает его авторитет», – говорится в описании спектакля.

Режиссер-постановщик спектакля – лауреат премии «Золотая маска» Владимир Бирюков. Художник-постановщик – лауреат премии «Золотая маска» Алевтина Торик. Хореограф – Наталья Ляхова.

Роли исполняют заслуженный артист РФ Андрей Козлов, Юлия Гореванова, Иван Альгин, Александра Филиппова и Наталья Ляхова.

Премьера постановки состоялась 8 декабря 2018 года. Продолжительность составляет 48 минут.