Сахалинский фестиваль «Край света» пройдет онлайн и офлайн

Фильмы смотра можно будет увидеть в кинотеатрах и в онлайн, сообщает пресс-служба организаторов.

Ежегодный фестиваль пройдет в 2020 году в особом формате, офлайн и онлайн. Фильмы смотра будут идти в двух крупнейших кинотеатрах Южно-Сахалинска с 21 по 28 августа, онлайн-показы состоятся на портале «Культура.рф».

Фестиваль по традиции проходит в Южно-Сахалинске летом. 2020 должен был стать юбилейным годом смотра, однако из-за пандемии коронавируса его не удалось провести в обычном формате.

В связи с этим организаторы приняли решение перенести 10-й смотр на 2021 год, а нынешним летом представить «Край света» в сокращенном формате – без участия зарубежных и российских гостей.

На протяжении фестивальной недели в главных кинотеатрах Южно-Сахалинска покажут 4 программы, в которые войдут около 30 фильмов, рассказали в пресс-службе. Чтобы вести программу, в Южно-Сахалинск приедут генпродюсер фестиваля Алексей Агранович и программный директор Алексей Медведев. Они откроют смотр и будут сопровождать традиционные встречи со зрителями, которые будут проходить после кинопоказов.