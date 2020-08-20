В Пскове завершился тур симфонического оркестра Мариинского театра в честь 75-летия Победы

Гостями тура стали медицинские работники, учителя и работники социальной сферы, сообщила пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области.

Благотворительный концерт состоялся 20 августа в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, став первым масштабным туром музыкантов после снятия ограничений в период пандемии коронавируса. «Выступление сталo пoдаркoм медицинским рабoтникам Пскoвскoй oбласти за их вклад в бoрьбу с кoрoнавируснoй инфекцией. Также гoстями мерoприятия стали учителя и сoтрудники сoциальнoй сферы», – говорится в сообщении.

В память о подвигах советских воинов Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра подарили слушателям особенную программу. Концерты стали продолжением традиций Московского Пасхального фестиваля, проведение которого было запланировано накануне Дня Победы, но было перенесено из-за пандемии, говорится в сообщении.