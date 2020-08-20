Топ-10 книг по программе «Книги в метро» возглавила «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея

20.08.2020
По ее словам, фаворитами стали произведения российских и зарубежных авторов. В десятку самых популярных книг вошли также «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше и «Морфий» Михаила Булгакова.
Следом идут «Приключения Тoма Сoйера» Марка Твена, «Приключения пoкoйника» Михаила Булгакoва, «Путешествие к центру земли» Жюля Верна, «Хитрoсть» Ги де Мoпассана, «Испoведь хулигана» Сергея Есенина, «Дракула» Брэма Стoкера» и «Граф Мoнте-Кристo» Александра Дюма.
С момента старта проекта, который начался 30 августа 2018 года, пассажиры московской подземки скачали книги более 100 тысяч раз, отметила Юлия Темникова.