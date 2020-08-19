Музей Москвы представит уникальные фотовыставки к 75-летию Победы

Экспозиции заработают 3 сентября, сообщили в пресс-службе музея в среду.

Выставки «Письмо. 75 слов о войне» и «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны» приурочены к 75-летию Победы. Начиная с 7 мая, превью экспозиций были опубликованы онлайн из-за пандемии коронавируса, теперь их можно будет увидеть воочию.

Выставка «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны» показывает события 1940-х годов глазами двух фотографов – брата и сестры. В экспозицию вошли около 200 сделанных ими снимков.

Это фоторепортажи Бориса Игнатовича с Калининского фронта, фотоснимки из серии «Партизаны Брянщины» и портреты маршалов Победы. Снимки Ольги Игнатович демонстрируют события тех лет в Германии и освобожденной Польше, судьбы узников концлагерей Освенцим и Майданек, документальные фото солдатского быта, а также фронтовых подвигов.

Выставка «Письмо. 75 слов о войне» повествует о войне через свидетельства очевидцев, в том числе фронтовую переписку, воспоминания и личные записи москвичей. Для экспозиции было отобрано более 90 писем, на основе которых создали спектакль, который представят в выставочном пространстве каждое воскресенье в 15:00 и в 17:00 в период работы выставки.