В Петербурге открылась выставка, посвященная Преображенскому полку

Вся история легендарного воинского подразделения представлена в музее Суворова, сообщают СМИ.

Выставка, носящая название «Преображенцам – с благодарностью», открылась сегодня, 19 августа. Одним из первых посетителей экспозиции стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.





Градоначальник отметил, что преображенцы были особой гвардией и внесли неоценимую лепту в историю России. Он напомнил, что в лейб-гвардии полку служили многие известные и талантливые люди, такие как Державин, Мусоргский и другие.





Большую часть экспонатов составляют произведения живописи и графики. Выставка стала своеобразной данью памяти и уважения героям Преображенского полка.





Изначально полк был основан в селе Преображенском под Москвой, отсюда и название. Но более чем три века его истории неразрывно связаны с Северной столицей.