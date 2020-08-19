Александринский театр откроется премьерой спектакля «Маузер»

Постановка будет представлена 2 сентября, сообщается на сайте театра.

Как следует из афиши, спектакль поставил Теодорос Терзопулос. Всего на сентябрь планируется более 20 спектаклей.

По рекомендациям Роспотребнадзора в театре будут введены особые меры безопасности, среди которых «шахматная рассадка» зрителей, которую будут проводить билетеры театра перед началом каждого спектакля.

В случае, если зрители купили билеты в партер или на места за креслами, их могут попросить занять равноценные места. Пришедшие в театр небольшой группой смогут в случае пересадки сидеть рядом. «Выполнять рекомендации по пересадке обязательно!» – подчеркнули в театре.