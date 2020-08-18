Выступление состоится в сентябре 2021 года, все билеты остаются действительны, сообщили организаторы.

Тур немецкого скрипача Дэвида Гарретта должен был состояться в Северной столице под названием «Unlimited Live». Из-за ограничений, связанных с пандемией, он был перенесен на 2021 год.

«Мне oчень жаль, чтo мирoвoй тур 2020-гo гoда пришлoсь oтлoжить из-за COVID-19. Берегите себя, будьте здoрoвы, я надеюсь встретиться с вами oчень и oчень скoрo», – написал музыкант в своем Facebook.

Промоутерская компания «Планета Плюс» сообщает, что концерт Дэвида Гарретта в Ледовом дворце в Петербурге состоится 24 сентября 2021 года. Все купленные билеты сохраняют свою силу на новую дату.

Дэвид Гарретт — немецкий скрипач, синтезирующий классическую музыку с джазом, роком, фольклором и кантри. В 2008 году он стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, сыграв «Полёт шмеля» всего за 1 минуту 6,52 секунды.