В конкурсе артистов симфонического оркестра в Москве примет участие 221 музыкант

Очный этап конкурса откроется во вторник в концертном комплексе «Филармония – 2», сообщила пресс-служба Московской филармонии.

Конкурсанты возрастом от 22 до 28 лет приедут участвовать в музыкальном состязании из 46 регионов России, 84 городов и населенных пунктов. Среди них воспитанники Московской, Петербургской, Казанской, Уральской, Новосибирской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской консерваторий, а также РАМ имени Гнесиных, МГИМ имени Шнитке и Университета Моцартеум в Зальцбурге.

Соревноваться исполнители будут по 14 оркестровым специальностям, в том числе струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые (валторна, труба, тромбон, туба), ударные и арфа.

23 август будут подведены итоги. Победителей ждут денежные призы: I премия - 200 тысяч рублей, II премия - 150 тысяч рублей и III премия - 100 тысяч рублей.