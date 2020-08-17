Клим Шипенко и Кристина Асмус вошли в жюри фестиваля «Короче»

Комиссии предстоит оценить 32 картины, сообщает пресс-служба смотра.

В жюри также вошли актер Андрей Смоляков и журналист Андрей Колесников. Возглавит жюри продюсер, создатель и глава студии «Профит» Игорь Толстунов.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» впервые проходит в онлайн-формате, говорится в сообщении. Смотр каждый год объединяет главные тенденции короткометражного кино.

Членам жюри предстоит дать оценки 32 конкурсным картинам, после чего пройдет онлайн-обсуждение для выбора победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий», а также обладателя спецприза.

Фестиваль будет идти до 23 августа. Фильмы конкурсной и внеконкурсной программы будут доступны в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.