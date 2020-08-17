Мультимедиа Арт Музей отобрал самые интересные работы флешмоба «Цветы врачам»

Акцию запустили МАММ, агентство Пикчер и платформа Malevich, сообщила пресс-служба музея.

Во время режима самоизоляции участники акции запустили флешмоб «Цветы врачам» (#цветыврачам) для поддержки врачей. Музей отобрал самые интересные работы по хештегу #цветыврачам.

Отобранные работы составили выставку «Цветы врачам», в которую вошли произведения мэтров современного российского искусства, работы молодых художников, а также работы непрофессиональных авторов – взрослых и детей, принявших участие в флешмобе.

На выставке будут представлены работы Ильи Кабакова, Павла Пепперштейна, Константина Звездочетова, Никиты Алексеева, Андрея Филиппова, Игоря Шелковского, Сергея Браткова, Паруйра Давтяна, Павла Лунгина, группы ЕлиКука, группы AES+F, Евгения Гранильщикова и др.

7 сентября на гала-открытие в МАММ будут приглашены прежде всего врачи и те, кто сделал им свои подарки, кто сможет на вернисаже лично сказать врачам «Спасибо!». В конце выставки будет проведен аукцион работ, вошедших в экспозицию. Вырученные средства частично (40%) пойдут на поддержку художников, которые во время эпидемии также оказались социально незащищенным слоем населения, потеряв работу и намеченные ранее выставки, а 60% средств будут переданы в качестве адресной помощи семьям врачей и медработников, погибших во время эпидемии.