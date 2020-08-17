В Симферополе строят Соборную мечеть в стиле времен Османской империи

Мастера уже начали украшение храма, передает телеканал «Россия – Культура».

Мечеть будет построена с элементами крымско-татарской архитектуры, на облицовку снаружи и внутри пойдет белый турецкий камень. Колонны и порталы вытесаны из чистого мрамора, все полукупола и главный купол, который возвышается над центром большого зала на 30 метров, украсит роспись.

Окна в мечети украшены витражами индивидуального изготовления, отметил начальник производственного технического отдела генподрядчика Зия Алиев. По его словам, для создания так называемых мукарнасов – сотовых сводов – в Крым были командированы представители турецких производителей.

Частично мукарнасы уже обвили минареты, украшают ими и залы Соборной мечети.

Техника создания внутреннего пространства мечети основана на традициях исламской архитектуры, в рамках которых своды, колонны, купола и полукупола представляют собойне только элементы архитектурной утонченности, но и акустической системы.

«Стеклышки, цветные, стекла индивидуальнoгo изгoтoвления oтлиты непoсредственнo в фoрмoчках пo oтдельнoсти. Симвoлoм является желтый тюльпан», – добавил Зия Алиев.