В Пскове покажут спектакль Юрия Погребничко «Магадан/Кабаре»

Постановка была названа лучшим спектаклем России в 2015-2016 сезоне, сообщают организаторы.

Постановка московского театра «ОКОЛО Дома Станиславского» входит в программу XXVII Пушкинского театрального фестиваля, отмечается в сообщении. Зрители фестиваля увидят спектакль в четверг, 24 сентября 2020 года. Постановка была названа лучшим спектаклем России по итогам сезона 2015-2016 по версии Национальной театральной премии «Золотая маска».

Печальный спектакль-кабаре рассказывает о жизни Магадана времен ГУЛАГа, однако фактически он посвящено тщетному поиску смыслов, отмечается в сообщении. Режиссер поставил много спектаклей об абсурдности человеческой жизни в советскую эпоху.

Художник спектакля – Надежда Бахвалова. Роли исполняют Дмитрий Богдан, Александр Орав, Алексей Сидоров, Маша Рожкова и Наталья Рожкова.