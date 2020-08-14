В Музее А. С. Пушкина открылась выставка Светланы Егоровой «Вот небеса мои родные»

Экспозиция художницы – «путешествие во времени и гимн любви родному городу», пишет «Вечерняя Москва».

Выставка показывает работы известной московской художницы Светланы Егоровой, вся жизнь и творчество которой связаны со столицей. На каждом рисунке автора изображена Москва, ее помпезные высотки, тихие переулки, таинственные тупики и проходные дворы, а также исторические здания дома Бове, особняка Даля, уютные домики Замоскворечья с их купеческим духом, дворянские Поварская и Пречистенка.

Серия рисунков «Метро в Москве» показывает целый пласт истории города, представленный языком живописи. Работы выполнены в самых разных техниках – белила и тушь, пастель и карандаш.

Вернисаж «Вот небеса мои родные» будет идти на Арбате, 55/32 до 6 сентября. Посетители смогут побывать в здании музея на Пречистенке, где также развернута выставка «На фронте с Пушкиным. Память о войне» в честь 75-летия Победы.