На реконструкцию Камерной сцены Большого театра выделят почти 7,5 млрд рублей

13.08.2020

Обновленное здание откроется в 2025 году, сообщает официальный сайт правительства России.

Соответствующее постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Средства для ремонта выделяются на период с 2020 по 2024 год, когда будут идти восстановительные работы.

Проектирование планируется закончить в 2021 году, основные строительные работы придутся на 2022–2024 годы.

В ходе работ будет воссоздан исторический облик здания, укреплены несущие конструкции, помещения оснастят современным оборудованием. Также в театре появится новый зрительный зал на 500 зрителей, фойе, костюмерные и гримерные.

Реконструкция адаптирует Камерную сцену для инвалидов. Кроме того, действующий зал будет приспособлен под репетиции.