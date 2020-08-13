В Карелии снимают мистический сериал «Радиус» об исследователе аномалий

Съемки ведет петрозаводский режиссер Владимир Рудак, сообщает «Российская Газета».

Над пилотной серией проекта работает команда Союза кинематографистов Карелии и молодых специалистов, а также оператор-постановщик Михаил Летов. Рудак снял уже девять фильмов, многие из которых удостоены наград и премий, отмечается в сообщении.

Фильм представляет собой ретро-историю о радиоинженере, собирающем прибор для исследования аномалий. Герой фильма направляется в Карелию, чтобы выяснить подоплеку необычных событий.

В главной роли сериала снимается артист Театра кукол Влад Тимонин. В роли второго плана артист театра «Творческая мастерская» Дмитрий Константинов.

Пилотная серия снимается в рамках проекта развития локального кино, входящего в программу приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия». Два года назад республиканский Союз кинематографистов выиграл этот грант.