МАМТ откроется оперным концертом из произведений Чайковского

Театр начнет сезон 4 сентября, сообщила пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко возобновит работу с сохранением всех санитарных норм для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 102-й сезон откроется 4 сентября оперным гала-концертом из произведений Петра Ильича Чайковского.

Спустя почти пять месяцев самоизоляции Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко возвращается к активной деятельности, говорится в сообщении. 4 сентября театр представит гала-концерт «Чайковский. Страсти по опере», затем 10 сентября состоится гала-балет, рассказала пресс-атташе в четверг ТАСС.

Оба концерта, оперный и балетный, готовились к показу на конец предыдущего сезона, неожиданно завершившегося из-за пандемии