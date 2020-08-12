Нетребко, Эйвазов и Татарников выступят на фестивале в Зальцбурге

Зальцбургский летний фестиваль отмечает 100-летний юбилей, передает телеканал «Россия – Культура».

В этом году смотр начался 1 августа. Из-за пандемии его решили провести в сокращенном формате.

25 августа на сцене Большого фестивального дворца в Зальцбурге выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Управлять старейшим симфоническим оркестром «Моцартеум» будет Михаил Татарников – единственный в этом году дирижер из России.

Монографический концерт будет посвящен 180 юбилею великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Музыканты исполнят дуэты и арии из опер «Евгений Онегин», «Пиковая Дама» и «Иоланта», а также адажио из балета «Спящая красавица».