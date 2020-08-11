Минкультуры РФ проведет конкурс среди СМИ и блогеров, освещающих нацпроект «Культура»

Прием заявок на участие в «Культуре слова» стартует 11 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Заявки будут приниматься до 14 сентября 2020 года на официальном сайте мероприятия kulturaslova.ru. К участию в соревновании будут допущены материалы, опубликованные в СМИ с 1 июля по 14 сентября 2020 года.

Участники будут бороться за награду в восьми номинациях: «Лучшее интервью», «Лучший фотоснимок», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в онлайн-издании», «Лучший радиовыпуск», «Лучший пост» и «Лучший видеопост».

Победителям по каждой номинации будут вручены дипломы и памятные подарки. Одному из участников достанется специальная премия министра культуры РФ. Церемония награждения пройдет в Москве в сентябре 2020 года, говорится в сообщении.