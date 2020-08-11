Минкультуры РФ проведет конкурс среди СМИ и блогеров, освещающих нацпроект «Культура»

11.08.2020
Заявки будут приниматься до 14 сентября 2020 года на официальном сайте мероприятия kulturaslova.ru. К участию в соревновании будут допущены материалы, опубликованные в СМИ с 1 июля по 14 сентября 2020 года.
Участники будут бороться за награду в восьми номинациях: «Лучшее интервью», «Лучший фотоснимок», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в онлайн-издании», «Лучший радиовыпуск», «Лучший пост» и «Лучший видеопост».
Победителям по каждой номинации будут вручены дипломы и памятные подарки. Одному из участников достанется специальная премия министра культуры РФ. Церемония награждения пройдет в Москве в сентябре 2020 года, говорится в сообщении.