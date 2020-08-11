В Москве стартует Международный фестиваль документального кино «Докер»

Смотр пройдет с 21 по 30 августа в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт, сообщили организаторы.

В рамках фестиваля будет показано 45 фильмов из 35 стран мира, оценивать которые будет Международное жюри. В программе этого года — фильмы-участники престижных киносмотров, таких как «Санденс», Берлинале, фестивали в Торонто, Карловых Варах, Локарно и других. На «Докере» состоятся мировые, международные и российские премьеры. Реальность этого года внесла изменения и в работу фестиваля: все зарубежные гости и члены жюри будут участвовать в фестивале дистанционно — посредством видео-связи. Москвичи же смогут увидеть фильмы воочию в кинотеатре. Продажа билетов на показы уже открыта на сайте КАРО.

Параллельно с Москвой, показы фильмов из программы «Докер-2020» пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле. Информация о расписании показов в городах и открытии продаж билетов появится в ближайшее время на сайте фестиваля.

По словам организаторов фестиваля, в этом году объектом исследования кинематографистов всего мира по-прежнему остается человек. Герои фильмов «Докера» требуют изменений и пытаются выйти за границы привычного существования: подростки в бразильских фавелах, молодые китайские фермеры, цыгане в центре Европы, беженцы из Ирана, дети сектантов, — все хотят быть гражданами этого мира без стереотипов и предубеждений и менять его и себя так, как им кажется правильным в 21 веке. Новому поколению становится тесно внутри того культурного и социального пласта, который окружал предыдущие поколения, тесно внутри одной субкультуры, традиции, идеологии — оно требует выход на новый уровень.

Фестиваль откроется российской премьерой польской картины «Уроки любви» режиссеров Каси Матея и Малгожаты Голишевской, которая также станет участником основного конкурса и поборется за награды фестиваля. «Уроки любви» — это романтическая история о свободной духом 69-летней Йоле, которая, вырвавшись из супружеского кошмара, отрывается со своими подружками и оказывается в водовороте нового романа на уроке латиноамериканских танцев. В то время как консервативные представители её поколения пытаются оправдать её мужа-абьюзера, Йола начинает новую жизнь и открывает себя заново в свои 69 лет. Фильм был впервые показан на самом крупном фестивале неигрового кино IDFA в Амстердаме, который среди кинематографистов называют «документальными Каннами». Показ фильма пройдет в большом зале киноцентра «Октябрь».

В программе основного конкурса этого года — 12 историй со всех концов света, которые будут показаны в России впервые.

Из Румынии в Россию приедет картина «Акаса, мой дом» о цыганской семье, которая последние двадцать лет провела в хижине посреди огромного парка в центре Бухареста, а теперь её ожидают глобальные перемены и новая жизнь. Режиссер Раду Черникиус провел несколько лет вместе со своими героями, которые стали звёздами престижных мировых кинофестивалей — картина получила Специальный приз жюри Санденса-2020 и Гран-При Краковского Кинофестиваля в документальной категории.

Немецкий «Лавмобиль» поведает историю о девушках легкого поведения и сложной судьбы, застрявших на пригородных трассах Германии. Международная премьера ленты прошла на Кинофестивале в Локарно. Картина также успела побывать на американском Слэмдэнсе, киносмотрах в Копенгагене, Салониках и многих других, и стать лучшим фильмом года по версии Немецкой Документальной Кинопремии.

Единственная отечественная лента в основном конкурсе — дебютная «Пена» Ильи Поволоцкого, — погрузит зрителя в атмосферу затерянного на севере России посёлка Гранитный. Картина обладает мозаичной структурой повествования со множеством персонажей и выразительным визуальным стилем. Это успели оценить эксперты крупнейшего фестиваля неигрового кино IDFA в Амстердаме, где фильму достался Специальный Приз жюри.

На «Докере» пройдет Международная премьера фильма «Безумный Александр» — канадской интимной Одиссеи, главный герой которой пытается построить отношения с девушкой и параллельно справиться с поглощающей его шизофренией. Автор фильма Педро Пиреш наиболее известен своей игровой работой «Триптих», созданной в соавторстве с Робером Лепажем и отмеченной Призом Экуменического Жюри на Берлинале-2014.

Вторая Международная премьера состоится у экзистенциальной сказки «Сделано в Китае», рассказывающей о безмолвной борьбе молодого поколения Китая за возможность быть самими собой.

Также в основном конкурсе будут показаны: китайский трёхчасовой эпос «Исчезающая деревня», герой которого вместе со своей семьей решил не уезжать в город, а остаться жить в заброшенной горной местности; напряженный американский фильм «Принять вызов» о беженце из Сомали, который пытается устроить свою жизнь в Миннесоте; бразильская молодежная драма с элементами мюзикла «Солнце внутри», герои которой, вчерашние подростки, сталкиваются с неопределенностью взрослой жизни и изобретают новые, самые немыслимые, способы, чтобы дальше расти и мечтать. Участник Кинофестиваля в Торонто, пронзительная семейная притча «Дитя любви» расскажет об иранской паре Лейле и Саханде, которые вынуждены бежать из страны со своим четырехлетним сыном, будучи объявленными вне закона за свою любовь. В чешском роуд-муви с элементами религиозного триллера «За горизонтом» отец и сын отправятся в дальнее путешествие по России, а во французской картине «Санкара жив» молодой поэт из Буркина-Фасо едет через всю страну по единственной железной дороге.

Во второй по значимости программе фестиваля — конкурсе коротких метров можно увидеть точные, ёмкие высказывания, почувствовать вдохновение и потенциал художника и впитать реальные краски мира. Как бедуины представляют себе космос? Что ждут дети от взрослой жизни? Как видят весь остальной мир жители Северной Кореи? Можно ли отыскать город Солнца в глухих лесах? На эти и многие другие замысловатые вопросы ответят 16 лаконичных историй из разных стран.

Как обычно, в рамках «Докера» пройдут показы специальных секций. Всё более популярной с каждым годом становится программа фильмов об информационных технологиях «Let IT Dok!» — единственная в своем роде it-программа на всём мировом фестивальном пространстве.

О том, как цифровые технологии влияют на изменения в мозге, на поведение человека и на наше общество в целом, можно будет узнать из «Бинарного мышления». Снятый за год до вспышки Covid-19, гонконгский микро-панк-фильм «Пандемия» расскажет о нашей способности выстраивать социальную дистанцию даже когда нет никакой эпидемии. Герой фильма-участника Санденса «Черты характера» (Jawline) — американский 16-летний подросток, чувствующий себя угнетенным в своем родном городке, станет звездой в онлайн-мире. А израильскому активисту из «100 миллионов просмотров», благодаря едкому остроумию, удастся разобраться в том, как YouTube подсаживает на крючок целое поколение и заглушает голоса миллионов. О ценности человеческого контакта в эпоху цифровых технологий размышляет автор пронзительного арт-фильма «На связи», герои которого переехали из крошечной польской деревни в Исландию. Также в программе американский скрин-квест «В поисках идеального джентльмена» и снятая внутри игры-стрелялки экзистенциальная антивоенная короткометражка «Как исчезнуть».

Хедлайнер программы «Let IT dok!» — австрийский фильм-размышление о создании гуманоидных роботов-андроидов «Роболав». Тема раскрывается с захватывающих разнообразных точек зрения, благодаря участию в картине японского гуру робототехники Хироси Исигуро, трансгуманистки Наташи Вита-Мор и многих других.

С большим успехом в прошлом году впервые прошла секция «Док Терапия», все показы которой сопровождались последующим обсуждением с профессиональными психологами и психотерапевтами. В этот раз в рамках секции можно будет увидеть 6 психологических картин, в которых затрагиваются вопросы биполярного расстройства («Атлас настроений» и «Мама Мания»), тюремной психотерапии («Поломанная голова»), исследования эротических практик для лучшего понимания себя и мира («Натюрморты»), подростковой депрессии («Плюсквамперфект») и присутствия в голове голосов, которые не дают спокойно жить («Диалоги»).

Самые юные зрители вместе со своими родителями смогут насладиться фильмами из секции «DOKer Kids». В рамках программы будет показана лента «Мой друг северный верблюд» (6+) — завораживающая и необычная реальная история о мальчике Торарине и его сестре из далёкой Норвегии, которые очень хотели, чтобы у них была лошадь и они могли учиться верховой езде, но вместо этого их родители завели двух верблюдов. Картина объездила множество детских кинофестивалей по всему миру и вышла в норвежский кинопрокат.

Другая работа «Мальчик с подносом» (12+) — добрая, изящная, очень наблюдательная и выразительная итальянская лента о переменах в жизни задумчивого 14-летнего юноши, — придется по душе как юным зрителям, так и взрослым. Фильм был участником не только крупнейшего в мире Детского Кинофестиваля в итальянском Хихоне, но и престижного киносмотра в Локарно.

Фильмом Закрытия фестиваля станет экологическая мелодрама «Нерка. Рыба красная» (12+) от создателей рекордсмена российского документального проката 2018 года «Медведи Камчатки. Начало жизни». На этот раз действие вновь развернется в самых красивых уголках Камчатки, а объектом исследования для режиссера станет дикий лосось — озерновская нерка, создающая в этом месте рай и являющаяся источником сверхдоходов для человека. Нерка — это чудо природы, неисчерпаемый ресурс, который кормит миллионы людей на Планете. Авторы задаются вопросом, как долго этот рай на Юге Камчатки еще будет существовать? Фильм имеет возрастную маркировку 12+ и будет интересен не только взрослым.

Как обычно, в рамках фестиваля пройдет Индустриальная программа, включающая в себя мастер-классы и дискуссионные панели.

Все показы фильмов и работа фестиваля в целом пройдут с учетом требований Роспотребнадзора — со всеми необходимыми мерами предосторожности и вниманием друг к другу.