Власти Петербурга планируют провести Международный культурный форум в обычном формате

Мероприятие должно состояться 12-14 ноября, заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, к такому формату смотра власти Санкт-Петербурга готовятся на случай, если будет позволять эпидемическая ситуация. Об этом заявил в понедельник губернатор города Александр Беглов в радиообращении на «Радио России – Санкт-Петербург».

Губернатор отметил, что форум по традиции станет главным культурным событием осени. «Надеемся, что эпидемическая ситуация это позволит», – оговорился чиновник.

Ранее стало известно, что девятый по счету Санкт-Петербургский международный культурный форум посвятят теме взаимосвязи культуры и цивилизации. В нынешнем году почетный статус «Страна-гость» получили Франция и Азербайджан. Германия будет специальным гостем форума, что станет важным событием в рамках Года Германии в России в 2020-2021 годах.