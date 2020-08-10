Лабиринт с историей кириллицы появится в центре Петербурга

Об этом сообщил в понедельник куратор проекта Митя Харшак в ходе пресс-конференции ТАСС.

Лабиринт, рассказывающий об истории кириллицы, создадут российские художники на площади у здания петербургского Манежа. Конструкция станет центральным элементом проекта «Тридцать три знака», по которому на важных городских культурных площадках культурной столицы появится серия инсталляций в честь русского алфавита.

Выставка «Тридцать три знака» включает авторские высказывания петербургских художников на тему современной и исторической кириллицы. В том числе они творчески обыграют буквы, покинувшие русский алфавит в ходе его развития.

Проект также включает лабиринт истории кириллицы на площади у западного фасада Манежа. Его автором стал дизайнер, художник и знаток русской письменности Юрий Гордон, говорится в сообщении.