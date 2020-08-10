В день памяти Цоя покажут отреставрированную версию «Иглы»

Показы начнутся в кинотеатрах с 15 августа, сообщили в сети кинотеатров «Каро».

Показы будут идти в формате сдвоенных сеансов, говорится в сообщении. Сначала зрителям представят короткометражку «Йя-Хха», а после нее – фильм «Игла».

Фильм «Игла» с Виктором Цоем в главной роли и короткометражку о русском роке «Йя-Хха» снял режиссер Рашид Нугманов. Показы состоятся в кинотеатрах «Каро» в Москве, а также в самарском кинотеатре «Каро 8 Московский», для которого они станут первым эксклюзивным проектом после снятия ограничений.

В короткометражке «Йя-Хха» снялись Виктор Цой, Константин Кинчев, Борис Гребенщиков, Майк Науменко и другие члены питерского рок-клуба. Фильм впервые демонстрируется на большом экране, говорится в сообщении.

Картина «Игла» вышла на экраны в 1989 году, став лидером советского проката. На показе в московском киноцентре «Октябрь фильмы представит сам режиссер Рашид Нугманов в режиме онлайн.

Хотя многие считают «Йя-Хха» документальной лентой, в ней есть лишь два документальных кадра, все остальные являются постановкой, цитирует пресс-служба слова Нугманова. «Это тот самый стиль, который в 80-х назовут "мокументари" – то есть "постановка", прикидывающаяся "документалкой", этот стиль я почерпнул из принципа Дзиги Вертова "жизнь врасплох" и просто перенес его из документального в игровое кино», – рассказал режиссер.